شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا ترفض استلام مواطنيها الدواعش والان نبدء بالتفاصيل

أكد سباستيان كورتس مستشار النمسا رفض بلاده استقبال المقاتلين الاجانب فى صفوف تنظيم داعش الارهابى والمقبوض عليهم حاليا فى سوريا وذلك ردا على دعوة الرئيس الامريكى دونالد ترامب للدول الاوروبية بتسلم رعاياها من هؤلاء المقاتلين ومحاكمتهم فى اوروبا.

وقال كورتس فى تصريح له مساء أمس الإثنين أن حماية شعبنا لها "الأولوية القصوى"خاصة من أولئك الذين ارتكبوا جرائم ارهابية خطيرة.

وكانت فرنسا والدنمارك وبريطانيا قد رفضوا طلب ترامب باستعادة مقاتلى "داعش "الذين تم القبض عليهم فى سوريا من قبل التحالف الدولى من أجل تقديمهم إلى العدالة فى بلادهم حيث تعتبر باريس الجهاديين أنهم أعداء فرنسا وتستثنى حالات فردية للقاصرين.