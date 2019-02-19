الشرق الأوسط وأفريقيا أهم مستوردي سلاح الـ"كلاشنيكوف"

الخليج 365/ بغدادأعلن رئيس مؤسسة "روستيخ" الروسية سيرغي تشيمزوف، الثلاثاء، أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تعد اليوم من أهم المناطق وأبرزها على صعيد شراء الأسلحة من شركة "كلاشنيكوف".

ونقلت سبوتنك عن تشيمزوف قوله في معرض "آيديكس 2019" المقام في الإمارات العربية المتحدة، ان "منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تعتبر من المناطق الرئيسية لسوق الأسلحة الروسية وخصوصا لشركة كلاشنيكوف".



وأضاف تشيمزوف ان "هذه المناطق (الشرق الأوسط وأفريقيا) تشكل نحو 80% من مجمل صادرات كلاشنيكوف في العالم".

وأبرمت السعودية صفقة مع شركة "روستيخ" الروسية، لإنتاج بنادق كلاشنيكوف "AK-103" في المملكة العربية السعودية، وسيتم توقيع العقد قبل نهاية الشهر الجاري، حيث من المخطط أن تصل نسبة تصنيع البندقية محليا إلى 90 في المئة.

وانطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيديكس 2019" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتشارك مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية بجناح في المعرض، إضافة إلى شركات صناعية عملاقة، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" و"رايثون" الأمريكية و"تاليس" الفرنسية وغيرها، كما تشارك الصين بجناح كبير، إضافة إلى دول عربية أخرى أبرزها الإمارات ومصر والأردن والسعودية.

