مستشار عرفات: هكذا قتل الزعيم الفلسطيني الراحل

الخليج 365/ بغدادكشف بسام أبو شريف، المستشار السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عن الطريقة التي قتل بها عرفات.

وقال أبو شريف في تصريح تلفزيوني تابعته الخليج 365، ان "ياسر عرفات قتل عن طريق دس السم في معجون الأسنان الذي يستخدمه، وكان كلما فرش أسنانه تدخل كمية من السم إلى اللثة ومنها إلى مجرى الدم".

واضاف أبو شريف أنه "حذر الرئيس عرفات من وجود مخططات لقتله قبل فترة من موته لكن أحدا لم ينتبه"، موضحا "الرئيس خجل من تقبل اقتراحاتي التي أكدت عليه فيها بعدم الأكل من مطبخه وعدم تناول الدواء من أحد وتطوعت أنا وعائلتي في القيام بهذا الدور، وأرسلت له رسالة مكتوبة، لكن الرئيس حولها لمن حوله".



وتابع ان "جهات في محيط عرفات قللت من شأن الرسالة"، لافتا الى ان "صحفيا إسرائيليا أبلغه بعزم إسرائيل على قتل الثعلبين العجوزين، وهما عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون الذي قتل بنفس الطريقة وظهرت عليه الأعراض ذاتها".

وأكد أن "صحفيا أمريكيا كان قد زوده لاحقا باسم السم الذي قتل به عرفات وهو الثاليوم"، لافتة الى ان "ذهاب الفلسطينيين إلى أوسلو كان خطأ كبيرا والاتفاق مع الإسرائيليين كان كمينا".

وتابع ان "بعض الأشخاص قاموا بتزييف الحقائق للرئيس عرفات باعتبار أن أوسلو ستكون طريقا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة"، موضحا ان "إسرائيل لن توافق أبدا على إنشاء دولة فلسطينية مهما كانت الظروف".

وبين ابو شريف ان "الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس لن يقبل بصفقة القرن".

كما علق أبو شريف على مؤتمر وارسو للسلام والأمن في الشرق الأوسط الذي عقد مؤخرا قائلا إنه فشل، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني مستعد للموت من أجل حريته.

وأضاف أن الولايات المتحدة عرضت على إيران شطب القضية الفلسطينية من أجندتها لقاء استمرارها في برنامجها النووي.

ولدى تطرقه إلى الملف السوري قال أبو شريف إن إسرائيل هي من زود الجماعات الإرهابية الناشطة في سوريا بالأسلحة بعد أن دربتها عسكريا.

