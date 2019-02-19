الان تتابع مستشار سابق: هكذا قتلوا ياسر عرفات! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

كشف المستشار السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بسام أبو شريف، طريقة قتل عرفات.وقال أبوشريف وفق ما نقل موقع “روسيا اليوم”، اليوم الثلاثاء، لبرنامج “جدل” على فضائية A ONE TV الأردنية مساء أمس الاثنين، إن ياسر عرفات قتل بدس السم في معجون الأسنان.

وأكد أبو شريف أنه حذر الرئيس عرفات من خطط لقتله دون نتيجة، وقال: الرئيس خجل من تقبل اقتراحاتي التي أكدت عليه فيها بالامتناع عن الأكل من مطبخه، أو تناول الدواء من أحد، وتطوعت أنا وعائلتي للقيام بهذا الدور، وأرسلت له رسالة مكتوبة، لكن الرئيس حولها لمن حوله”، مشيراً إلى أن جهات في محيط عرفات قللت من شأن الرسالة.

وأوضح أبو شريف أن صحافياً إسرائيلياً أبلغه بعزم إسرائيل على قتل الثعلبين العجوزين وهما عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون، الذي قتل بنفس الطريقة، وظهرت عليه الأعراض ذاتها.

وأكد أن صحافياً أمريكياً زوده لاحقاً باسم السم الذي قتل به عرفات وهو الثاليوم.