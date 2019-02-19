ابنة أوباما على حوض السباحة.. والكاميرات ترصد "المخالفة"

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الفتاة لم تبلغ 21 عاما بعد
رصدت الكاميرات الابنة الكبرى للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في وضع حرج قد يعرضها للمساءلة القانونية، فضلا عن التوبيخ الشديد من قبل والديها.
وكانت ماليا أوباما تستمتع مع أصدقائها بعطلة نهاية الأسبوع في ولاية فلوريدا، حيث التقطت لها صور وهي تحتسي الكؤوس من زجاجة نبيذ وردي كانت تحملها في يدها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن الفتاة البالغة من العمر 20 عاما كانت ترتدي ملابس سباحة سوداء اللون، بصحبة 3 من صديقاتها في فندق فخم.
وستبلغ الابنة الكبرى لأوباما وميشيل 21 عاما في يوليو المقبل، مما يعني أنها خالفت القانون الذي لا يسمح لمن تقل أعمارهم عن 21 عاما بشراء الكحوليات أو تعاطيها.
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وكانت ماليا وصديقاتها يستمتعن بأشعة الشمس صباح الأحد في الفندق، وواصلن حفلتهن بعد الظهر على أحد شواطئ ميامي، حيث أظهرت صور أخرى الابنة الكبرى للرئيس السابق بملابس مختلفة، دون أن تشرب النبيذ.
وكان صديق ماليا البريطاني روري فاركوهارسون أبرز الغائبين عن العطلة، التي اقتصرت على صديقاتها من الفتيات فقط.
وفي أغسطس الماضي، شوهدت ماليا وفاركوهارسون وهما يتعانقان في محطة مترو لندن.
يذكر أن ماليا بدأت عامها الثاني في جامعة هارفارد في الخريف الماضي، ويبدو أنها تستمتع بعطلتها الأسبوعية بعيدا عن ماساتشوستس، مقر الجامعة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.