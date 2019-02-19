شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: حادث الدرب الأحمر يؤكد بسالة الشرطة فى مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأشاد فى بيان له، بجهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه القاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 الجارى ونجاح عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وأكد عابد أن قوة الأمن التى قامت بمحاصرته تستحق الإشادة والتقدير لأنها بعد ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والآخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام، مؤكدا أن ذلك دليل قاطع على أن هؤلاء الإرهابيين من شياطين جماعة الإخوان الارهابية أفلسوا ونهايتهم اقتربت.

ولفت عابد إلى أن ما فعله صقور وبواسل الشرطة خلال محاصرتهم لهذا الإرهابى رغم أنه يحمل عبوات ناسفة يؤكد للرأى العام المصرى إصرار الشرطة المصرية على تطهير مصر كلها من دنس ورجس الإرهاب والإرهابيين وتوجه النائب علاء عابد بالدعاء إلى الله عز وجل أن يسكن هؤلاء الشهداء الأبرار فسيح جناته وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن الله بالشفاء العاجل على جميع المصابين.