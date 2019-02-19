شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الأخير لمجلس "الصحفيين" لاعتماد ميزانية النقابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، اجتماعه الأخير، مساء اليوم الثلاثاء، لاعتماد ميزانية النقابة المقرر عرضها على الجمعية العمومية حال اكتمال النصاب القانونى لها فى أول مارس المقبل.
وقال خالد ميرى، وكيل نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة سيعتمد خلال الاجتماع المقرر عقده اليوم نتيجة القيد لجدول تحت التمرين والمشتغلين، موضحا أنه سيتم إعلان النتيجة عقب اعتمادها.
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