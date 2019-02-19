16 ولاية أميركية تطعن بدستورية اعلان ترامب الطوارئ لبناء جدار على الحدود

قدمت 16 ولاية أميركية في ​سان فرانسيسكو​ ​دعوى قضائية​ تطعن في دستورية إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حالة الطوارىء الوطنية لبناء جدار على الحدود مع ​المكسيك​.

وأشارت قناة "​سكاي نيوز​" إلى أن الدعوى التي قدمت إلى محكمة فيدرالية في ​كاليفورنيا​، تتهم ترامب بخرق الدستور في بندين، يتعلق أولهما بتحديد الإجراءات التشريعية، ويمنح ثانيهما الكونجرس القرار النهائي في الشؤون المتعلقة بالمالية العامة للدولة.

كما تتهم الولايات الـ16 وزارة ​الأمن الداخلي​ الفيدرالية بخرق قانون حماية البيئة بسبب عدم تقييمها للأثر البيئي للجدار على ولايتي كاليفورنيا و​نيو مكسيكو​. وشددت الدعوى على أن ترامب أغرق البلاد في أزمة دستورية بمحض إرادته، على حد تعبيرها.