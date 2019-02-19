سقط قتلى وجرحى من جماعة ​أنصار الله​ "​الحوثيين​"، في قصف جوي للتحالف العربي على محافظة صعدة الحدودية مع ​السعودية​. في سياق آخر، أعلن ​الجيش اليمني​ استعادة قرى من سيطرة "أنصار الله" جنوب غربي صعدة. وذكر "26 سبتمبر" إن "الجيش سيطر على قرى السلام، وأم عقال والمنعيرة والجلاح، وصولاً إلى وادي المنزالة ووادي لية، بالإضافة إلى معسكر الكامب البريطاني، عقب مواجهات خاضها مع مليشيا الحوثي". وأكد "وقوع قتلى وجرحى من المليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها، خلال المواجهات".

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى من جماعة أنصار الله في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.