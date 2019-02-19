أبو سليمان: الكهرباء هي ثالث أكبر نسبة انفاق ويجب معالجة الملفات التي تسبقها

لفت وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، في حديث اذاعي الى أن "​الكهرباء​ هي ثالث أكبر نسبة انفاق ويجب معالجة الملفات التي تسبقها أيضاً"، مؤكدا "أننا مستعدون للتعاون مع ​الحكومة​ لخفض نسبة العجز وللشفافية والسرعة".

وأشار الى أن "العجز يجب أن يكون 8 في المئة من الناتج المحلي لكنه وصل الى 11 في المئة"، مشددا على أن "إقتراحات خفض العجز يجب أن تقدم من قبل ​وزارة المالية​".