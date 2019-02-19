مصادر للجمهورية: معظم المسؤولين لم يكونوا على علم بزيارة الغريب لسوريا

كشفت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" أن معظم المسؤولين لم يكونوا على علم بزيارة وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ الى ​سوريا​، وانّه تمّ ترتيبها من قِبل الأجهزة الحزبية. ف​مجلس الوزراء​ لم يعقد اي جلسة بعد للبت بمثل هذه الزيارات الرسمية التي يقوم بها الوزراء بعد نيلها الثقة".

ولفتت المصادر، الى أن "الغريب لم يطّلع بعد على الخطط الموضوعة في الوزارة ولا البرامج المقرّرة قبل القيام بهذه الزيارة، لمعرفة ال​سياسة​ التي يجب ان يطبّقها. وهو بدوره لم يناقش هذا الملف مع احد بعد. ولذلك ستكون لهذه الزيارة ردات فعل غير حميدة في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل".