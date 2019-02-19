مخيبر: يجب تفكيك أدوات الفساد وترجمة الإرادة السياسية بأفعال

أكد النائب السابق ​غسان مخيبر​ أن "التحدي في "سيدر" يترافق مع تصريحات عن الإصلاحات وهذا أمر مهم جداً"، مشيراً إلى أن "هناك التزامات على ​لبنان​ تنفيذها وأبرزها الإستراتيجية الوطنية ل​مكافحة الفساد​".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت مخيبر إلى أنه "يجب تفكيك أدوات الفساد ويجب ترجمة الإرادة السياسية بأفعال وإزالة المعوقات الموجودة"، موضحاً أن "​الإقتصاد​ لا يستطيع الإنتعاش إلا بالمساعدات والبقرة الحلوب أصبحت ناشفة".

وشدد على أن "​مجلس النواب​ انتهى عام 2016 من صياغة قانون اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وكنت أتمنى على رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أن يقوم بإعطاء هذا القانون أولوية"، مؤكداً أنه "يجب البدء بعمل جدي وأمام مجلس النواب تحدي كبير وهو إقرار القوانين المنجزة".