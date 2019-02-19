أكد النائب السابق غسان مخيبر أن "التحدي في "سيدر" يترافق مع تصريحات عن الإصلاحات وهذا أمر مهم جداً"، مشيراً إلى أن "هناك التزامات على لبنان تنفيذها وأبرزها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت مخيبر إلى أنه "يجب تفكيك أدوات الفساد ويجب ترجمة الإرادة السياسية بأفعال وإزالة المعوقات الموجودة"، موضحاً أن "الإقتصاد لا يستطيع الإنتعاش إلا بالمساعدات والبقرة الحلوب أصبحت ناشفة".
وشدد على أن "مجلس النواب انتهى عام 2016 من صياغة قانون اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وكنت أتمنى على رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يقوم بإعطاء هذا القانون أولوية"، مؤكداً أنه "يجب البدء بعمل جدي وأمام مجلس النواب تحدي كبير وهو إقرار القوانين المنجزة".
كانت هذه تفاصيل خبر مخيبر: يجب تفكيك أدوات الفساد وترجمة الإرادة السياسية بأفعال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.