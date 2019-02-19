"مها" تطلب الخلع: "بياكل حلة مكرونة كل يوم.. وبيسيب بنته جعانة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

تقدمت "مها ح." بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، للمطالبة بخلع زوجها لما وقع عليها من ضرر مبررة ذلك: "جوزي أناني شرب لبن طفلتنا وتركها تبكي طول الليل من الجوع".

وتقول "مها" 35 سنة ربة منزل: "تزوجت منذ 6 سنوات من أحمد ع. 37 سنة محامي، ورزقنا الله بولد عمره 5 سنوات وبنت عمرها 7 أشهر، ومنذ زواجنا وأنا أعاني من إشكالية تتعلق بزوجي وهو أنه يحب الأكل بشكل غريب".

تابعت الزوجة: "زوجي يأكل كميات كبيرة من الطعام بجانب كونه يحب الأكل مباشرة من الحلل وليس في أطباق حتى يشبع، ولا بد أن يكون العشاء "طبيخ"، والنتيجة أن وزنه زاد بشكل ملفت للغاية، حتى أصبح غير قادر على الذهاب إلى عمله، فهو يريد أن يأكل وينام فقط".

وأضافت الزوجة: "أقنعت زوجي أن يذهب إلى الجيم كي ينقص من وزنه وتفاديًا لتعرضه لأية أمراض، وبالفعل ذهب ولكن بعد عودته يقوم بأكل كميات أكثر"، بياكل حلة مكرونة كل ما يرجع، حتى وصل الأمر أني أشعر بالحرج من الخروج معه في الشارع من حجمه وبدانته، وإخوتي دائمًا يستهزئون بي قائلين يا مرات التخين".

واستكملت مها: "في يوم بعد عودة زوجي من الجيم طلب أن يشرب لبنًا فقلت له إن آخر كوب لبن وضعته في الببرونة لرضعة طفلتنا، قام بأخذها وفتحها وشرب ما بها من لبن ونام، فطلبت منه أن يشتري لبنًا للبنت فرفض وقال لي شربيها مية، وظلت البنت تبكي طول الليل".

وأشارت الزوجة: "بمجرد أن طلع النهار خرجت واشتريت لبنًا لرضعة البنت، وتركت زوجي نائمًا، وأخذت أولادي وذهبت إلى أسرتي، وبعد يومين جاء زوجي كي يصالحني، وحينما وصل طلب من والدتي أن تجهز له "حلة محشي"، فاستفزني أكثر فطردته وذهبت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 2887 لسنة 2018 ولا تزال الدعوى منظورة لم يتم الفصل بها".​