نائب وزير العدل الأميركي يعتزم الاستقالة من منصبه

ذكر تقرير إعلامي أميركي مساء الإثنين، أنه من المتوقع أن يترك نائب وزير العدل الأميركي، رود روزنشتاين، منصبه في مارس.

وكان نائب وزير العدل مسؤولاً عن تعيين المحقق الخاص روبرت مولر، للتحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأميركية، كما أعد مذكرة استخدمها ترامب لتبرير إقالة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) جيمس كومي عام 2017.

وكان روزنشتاين يخطط للاستقالة بعد تأكيد تعيين وزير العدل الجديد ويليام بار، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" و"فوكس نيوز" يوم الإثنين، وأضافتا أنه يمكن الإعلان عن بديل هذا الأسبوع.

وتصدر نائب وزير العدل عناوين الصحف مجدداً في الأيام القلائل الماضية بعد أن قال القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق، أندرو مكابي، إنه ناقش معه محاولة إقصاء ترامب عن منصبه عام 2017.

وقال مكابي إن روزنشتاين اعرب عن انزعاجه من إقالة ترامب لكومي، مشيراً إلى أن روزنشتاين اقترح أن يرتدي جهاز تنصت حتى يتمكن من التسجيل للرئيس سراً كما ناقش كيفية حشد أعضاء الحكومة لتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي لعزل ترامب.

ونفى روزنشتاين، الذي كان في كثير من الأحيان هدفاً لغضب الرئيس، تلك الادعاءات.