أميركا وكوريا الشمالية تدرسان تبادل مسؤولي اتصال

نقلت شبكة (سي إن إن) الأميركية عن مصدرين مطلعين، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تدرسان تبادل مسؤولي اتصال بين الجانبين، في خطوة تدريجية نحو بناء علاقات دبلوماسية رسمية.

وذكر مصدران دبلوماسيان رفيعا المستوى أن الخطوة المبدئية يمكن أن تكون تبادل المسؤولين.

وعلى الجانب الأميركي، قالت المصادر، إنه سيتم إرسال عدد من مسؤولي الاتصال لإنشاء مكتب في كوريا الشمالية، بقيادة مسؤول كبير في وزارة الخارجية يتحدث اللغة الكورية، إذا كانت هذه الخطة ستمضي قدماً. ورفضت وزارة الخارجية التعليق على تقرير (سي إن إن).

يأتي ذلك قبيل قمة ثانية مرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في هانوي الأسبوع المقبل.

والتقى ترامب وكيم للمرة الأولى في قمة تاريخية بسنغافورة في يونيو .2018

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