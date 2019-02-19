بعد رفضه مساعدات واشنطن.. مادورو يقبل 300 طن مساعدات من روسيا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الإثنين، أن روسيا أرسلت إلى بلاده 300 طن من المساعدات الإنسانية ستصل الأربعاء، مجدّداً رفضه السماح بدخول مساعدات وأدوية أرسلتها الولايات المتحدة وتعتزم المعارضة إدخالها بالقوة.

وقال مادورو في بيان بثه التلفزيون "يوم الأربعاء ستصل 300 طن من المساعدات الإنسانية من روسيا"، مشيراً إلى أنّ هذه المساعدات هي "أدوية باهظة الثمن".

وجدّد الرئيس الاشتراكي وصفه المساعدات الأميركية المكدسة في كولومبيا على الحدود مع فنزويلا بانتظار السماح لها بالدخول بأنها "استعراض سياسي" و"فخّ مخادع".

وأكّد الرئيس الفنزويلي أنّه سيتم الإعلان في غضون أيام عن وصول أدوية أو مواد أولية لإنتاج الأدوية، مشيراً إلى أنّ هذه المساعدات مصدرها دول عدة وستصل إلى بلاده "من خلال الأمم المتحدة".

ودخلت فنزويلا أسبوعاً حاسماً بعدما أكد زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياً واعترفت به حوالي 50 دولة أن المساعدات الإنسانية الأميركية ستدخل البلاد يوم السبت، بأي ثمن رغم رفض مادورو السماح بذلك.

وتتكدّس مواد غذائية وأدوية أرسلتها الولايات المتحدة تلبية لنداء جوايدو في كولومبيا منذ السابع من فبراير، لكن حاويات وضعتها سلطات كراكاس على الجسر الحدودي تحول دون ادخالها.

ومع اقتراب استحقاق السبت، دعا جوايدو الذي يترأس البرلمان المعارض، الجيش إلى عدم عرقلة دخول المساعدات.

ومسألة دخول المساعدات حساسة في البلاد التي تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها المعاصر مع نقص حاد في الأدوية والأغذية.