الحكومة تواجه خرقين قبل إنطلاقتها "إلى العمل"

فيما كانت تنال الثقة ويحاول رئيسها سعد الحريري اعطاءها دفعاً لتنطلق في عملها، تلقت الحكومة قبل انعقادها ‏الاول بعد الثقة، السهام بخرقين، الاول من وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب والثاني من وزير الدولة لشؤون ‏النازحين صالح الغريب. فبعد اتخاذ الاول موقفاً سياسياً لا يعبر عن السياسة الخارجية للبنان وهي النأي بالنفس ‏في الحرب السورية واعتباره ان موقفه لا يتعارض والبيان الوزاري وان "العلاقة الديبلوماسية مع دمشق قائمة ‏ولكل وزير الحرية بزيارتها"، لبّى الثاني دعوة وزير الادارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف الى دمشق، ‏وعرض معه سبل تسهيل اجراءات عودة النازحين السوريين بأمان‎.‎

لكن الحريري، الذي تجنب الرد المباشر واعتبرت أوساطه ان الزيارة شخصية وغير رسمية، كان يعمل على خط ‏إعادة تحريك مقررات مؤتمر "سيدر" لاطلاق المشاريع وانقاذ الاقتصاد، عاملا على تجنب الصدامات التي قد ‏يعمل البعض على وضعها معوّقاً لحكومة "هيا الى العمل‎".‎

وعلمت "النهار" ان الاجتماع الأول مع الصناديق والمؤسسات المالية لم يخرج بخطة تنفيذية لـ"سيدر" وان ‏الاجتماعات ستتوالى بمواكبة مناقشات في الحكومة لإقرار مشاريع تحال على مجلس النواب‎.‎

وفي الانطباع الأول من اجتماع السرايا، أن دوراً أساسياً سيكون للبنك الدولي في مواكبة المشاريع، وأن جهات ‏ممولة قد تطلب تولي هذا المصرف الإشراف، وقد يكون هناك تعاون بين جهات مختلفة لتنفيذ مشروع واحد أو ‏عدد من المشاريع المترابطة‎.‎

وعلى رغم تأكيد مستشار الرئيس الحريري للشؤون الاقتصادية نديم المنلا أن قروض "سيدر" تختلف عن ‏قروض "باريس 3?، فإن تركيز ممثلي الدول المانحة على الإصلاح يذكر الحكومة اللبنانية بأن أموال "باريس ‏‏3" لم تسدد كلها بسبب القصور اللبناني عن الاصلاح والفساد في تنفيذ المشاريع‎.‎

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وفي المناخات المحيطة بالاجتماعات، لمح ممثل البنك الدولي إلى ضرورة التعجيل في إقرار مشاريع الاصلاحات ‏وفق أجندة بالتعاون مع المؤسسة المالية الدولية والجهات المانحة، وأن التأخير قد يرتب أخطاراً ترتبط بأولويات ‏الدول المدينة لتنفيذ المشاريع، خصوصاً أن بعضها بدأ يعاني أزمات، وهو ما يعيد الإشراف الى البنك الدولي ‏مباشرة‎.‎

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وعلم ان تشكيل لجنة المتابعة قد يبحث فيه قبل آخر الشهر الجاري مع ممثلين للحكومة الفرنسية وهي اللجنة التي ‏ستتولى الرقابة على تلزيم المشاريع وتنفيذها بالتعاون مع المؤسسات الدولية‎.‎

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في المقابل، تخوفت مصادر متابعة عبر "النهار" من شروط سياسية بدأت تطل وهي تتصل ببعض المشاريع ‏ومنها ما يتعلق بموقف "حزب الله" الذي أبلغ المعنيين أنه يريد ان يبحث في كل مشروع ممول من جهات دولية ‏وحجم كلفته والجهة التي ستتابعه، وإن كان لا يريد أن يكف يد الرئيس الحريري عن مسؤوليته في هذا المجال، ‏اضافة الى رفض بعض القوى السياسية ومنها "حزب الله" و"حركة أمل" والحزب الاشتراكي أي تعديل في ‏سلسلة الرتب والرواتب، الامر الذي سيفتح على نقاشات وخلافات في شأن الإصلاح المطروح وأي قطاعات ‏يشمل في إطار مكافحة الفساد‎.‎

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وفي هذا الاطار، قال الرئيس نبيه بري أمام زواره إنه بعد نيل الحكومة الثقة لم يعد امامها إلا الذهاب الى العمل ‏وتحقيق الوعود التي قطعتها، وان كل الملفات المطروحة على بساط الأزمة لها الأولوية والمهم أن تبدأ بأمر جيد ‏في المعالجة‎.‎

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سياسياً، رجحت مصادر سياسية عبر "النهار" ان تكون مساعي مستشار الديوان الملكي السعودي نزار العلولا ‏لرأب الصدع الذي أصاب العلاقة بين "المستقبل" والاشتراكي سلكت طريقها. وأفادت المصادر أن العلولا تمنّى ‏على جنبلاط شدّ أواصر العلاقة مع الحريري و (رئيس حزب "القوات" سمير) جعجع وحضه على إبقاء ‏الخلافات، إن وجدت، داخل الغرف المغلقة حيث تعالج عبر قنوات الاتصال وليس عبر الاعلام. وتوقعت المصادر ‏ان يعقد "لقاء مصارحة" قريب بين الحريري وجنبلاط لاعادة المياه الى مجاريها وازالة بعض النقاط التي ما ‏زالت عالقة بينهما، بعدما اعتبر جنبلاط ان ثمة صفقة تمت في باريس، من دون علمه، بين الحريري ووزير ‏الخارجية جبران باسيل، وأن رئيس الحكومة تنازل عن صلاحياته وفرّط بالطائف‎.‎

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من جهة أخرى، شهدت بنشعي أول لقاء بين "تيار المردة" و"القوات اللبنانية" بعد المصالحة، اذ استقبل رئيس ‏‏"تيار المردة" سليمان فرنجيه، في حضور نجله النائب طوني فرنجيه ورئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني ‏خير، أمين سرّ تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم وعضو التّكتل النائب جوزف اسحق، يُرافقهما ‏رئيس إتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف. وعرض المجتمعون في لقاء طويل عدداً من الشؤون إلانمائيّة ‏والبيئيّة التي تتعلّق بأقضية زغرتا وبشري والكورة وسبل معالجتها، في اطار التنسيق المتواصل للنهوض بهذه ‏الاقضية انمائيا وبيئيا‎.