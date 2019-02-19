كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرسهم انقلب عزاء.. حادث دهس جماعي في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 34 آخرون مساء أمس الاثنين، حيث دهست شاحنة موكب عرس في ولاية راجاستان شمالي الهند.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحادث وقع عندما كان المشاركون في العرس يزفون العروس على جانب الطريق العام ومنشغلين بالرقص والغناء.

وذكرت المصادر أن العروس كانت بين المصابين في الحادث، وأنها نجت بأعجوبة.