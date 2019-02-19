كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يدشن المرحلة الثانية من توزيع المساعدات في عسيلان بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الثانية من توزيع مساعداتها الغذائية بعدد من المناطق الصحراوية بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

وطبقا لوكالة وام، يأتي ذلك في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الأصعدة لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وفي هذا السياق قام فريق الهيئة بتوزيع سلال غذائية متنوعة على الأسر المعوزة والمحتاجة وذوي الدخل المحدود فى تلك المناطق المستهدفة استفاد منها "3050" فرد، وذلك للحد من مستوى العوز الغذائي وتوفير العيش الكريم للاهالي.

بدورهم عبر أهالي عسيلان عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة نظرا لتردي الأوضاع الإقتصادية وإنعدام فرص العمل وبالتالي مصادر الدخل لدى عدد كبير من أرباب الأسر في عموم المحافظة.