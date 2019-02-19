اعتقال 22 فلسطينيا بالضفة وضبط أسلحة بالخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تم خلالها اعتقال 22 فلسطينيا، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

ووفقا لبيان صادر عن جيش الاحتلال، فإن جنوده اعتقلوا 22 فلسطينيا، كما تم ضبط وسائل قتالية وأسلحة، إذ عثر في قرية سالم قرب نابلس على مسدس وذخيرة، وفي مدينة الخليل تم ضبط مسدسين وبندقيتين من طراز "أم 16".

في شمال الضفة الغربية، اعتقل جنود الاحتلال اعتقلوا كلا من: محمد سمير الرخ، وجهاد الفهد، ويزن سليط، ومحمد الغول، خلال مداهمات في مخيم جنين، فيما أنتشر قوات في بلدات قضاء المحافظة، وقالت شهود عيان إن جنود الاحتلال داهموا المنازل وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها وانتشروا على مداخل قباطية وبرقين وواد برقين.

واعتقلت قوات الاحتلال كل من: محمد شبلي الشاعر، وموسى محمد العمور، معاذ وإبراهيم سليمان العمور بعد اقتحام منازلهم في بلدة تقوع، كما داهمت منزل المواطن محمد خليل العمور ودققت في هويات أبنائه، حيث تتعرض البلدة بشكل شبه يومي لحملة اعتقالات ومداهمات ليلية.

وفي ساعات متأخرة من الليل، اعتقلت شرطة الاحتلال الشابين ياسر درويش وأنور عبيد، عقب اقتحامها قرية العيساوية، وسط القدس المحتلة.