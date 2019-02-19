حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في يوم الأربعاء، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم الخميس، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في يوم الجمعة، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بينما يوم السبت، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الأحد، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس صافيا إلى غائم جزئي، ومائلا للبرودة في المناطق الجبلة، ولطيفا في باقي المناطق نهارا، وباردا ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.