انت الان تتابع تفاصيل خبر عُمان تخرج عن صمتها وتنتقد تصرفات الإمارات في اليمن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 08:22 صباحاً - قال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العُمانية، يوسف بن علوي، إن سلطنة عُمان تختلف مع دولة الإمارات حول الحرب في اليمن، في أول موقف لمسقط ينتقد انتهاكات التحالف السعودي الإماراتي وتطلعاته.

وتابع بن علوي في مقابلة مع "روسيا اليوم": "اختلفنا على مسألة حرب اليمن، ونحن موقفنا واضح ومعلن ولا ندفع ولا نتسبب في حروب أو خلافات، هم لهم رأي وتطلعات وكل إنسان له حق في أن يكون عنده تطلعات، ولكن نحن نعتقد أن هذه التطلعات يجب أن تكون محكومة".

ومنذ نحو أربعة أعوام، يشهد اليمن معارك طاحنة بين القوات الحكومية المسنودة بتحالف عربي تقوده السعودية من جهة، وجماعة ميليشيات "الحوثي" التي تسيطر على عدة محافظاتبينها العاصمة صنعاء، من جهة أخرى.

وقتلت الحرب آلاف المدنيين، كما أدت الحرب إلى مجاعة كبيرة وانتشار للأمراض ونزوح أعداد هائلة من السكان، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أزمة اليمن "الأسوأ في العالم".

وتورطت السعودية والإمارات في جرائم ضد الإنسانية وثقتها منظمات دولية، مطالبة التحالف بوقف مشاركته بالحرب باليمن، وإنهاء معاناة اليمنيين.

وحول الأزمة الخليجية، عزا بن علوي سببها إلى خلافات فكرية وقبلية وليس خلافاً مادياً، وقال إن الحل بيد الفرقاء الخليجيين فقط.

وأكد بن علوي في تصريحات سابقة وقوف عُمان إلى جانب الكويت وبقية الدول لاحتواء الخلاف الخليجي، مؤكداً أن "السلطنة مستقلة، وتقوم على بذل الجهود السلمية لتحقيق الاستقرار والتنمية في آن واحد".

وشدد على أنه "لا يمكن شراء المواقف العُمانية بالأموال، ومواقف السلطنة السياسية ثابتة تجاه علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة".

واندلعت أزمة خليجية، منتصف يوليو 2017، عندما حوصرت قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين، وفُرض عليها حصار؛ بزعم "دعمها الإرهاب"، لكن الدوحة نفت ذلك بشدة، مؤكدة أنها "محاولة للسيطرة على قرارها السيادي"، في حين تؤدي الكويت دور الوسيط لحل الأزمة، في ظل تعنّت دول الحصار.

من جهة أخرى أكد بن علوي أن عُمان أسمعت بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، موقفاً صريحاً وقوياً بأنه لا يمكن إقامة علاقات مع "إسرائيل" إلا بقيام الدولة الفلسطينية.

وكان قال بن علوي في وقت سابق أمس، إنه "ليس هناك تطبيع مع إسرائيل، ونواصل دعم الجانب الفلسطيني لإقامة دولته".

وتأتي تصريحاته عقب لقائه مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين، خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وتسيبي ليفني، رئيسة المعارضة السابقة، ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، اللذان التقاهما في العاصمة البولندية وارسو.

وأضاف بن علوي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي في العاصمة موسكو، قائلاً: إننا "ندعم حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية، ولم نفاوض إسرائيل نيابة عن أي طرف".