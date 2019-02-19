الان تتابع مصرع وإصابة 10 حوثيين بانفجار لغم في محافظة تعـز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعز (اليمن) - الخليج 365:

قٌتل وأصيب 10 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الليلة الماضية، اثر انفجار لغم أرضي زرعته المليشيا في وقت سابق في جبهة منطقة الضباب، غربي محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.

وذكرت مصادر محلية في تصريح لموقع ( سبتمبر نت ) التابع لوزارة الدفاع أن اللغم انفجر أثناء ما كانت المليشيا تحاول زراعة ألغام جديدة، في محيط قرية تبيشعة غرب جبل المنعم.

وأكدت المصادر أن الانفجار أسفر عن مصرع 6 من عناصر المليشيا، فيما أصيب 4 آخرون، تم إسعافهم إلى محافظة إب اليمنية.