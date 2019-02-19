شكرا لقرائتكم خبر عن باحث إسلامى: هناك رغبة لدى شباب الإخوان للتمرد.. والتنظيم يفرض عليهم حصارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن هناك رغبة وإرادة لدى شباب الإخوان لإحداث انقلاب على قياداتهم بسبب كثرة الخسائر التى تتلقاها الإخوان خلال الفترة الماضية، ووضعهم السيئ فى الخارج لكن لا تتوفر عندهم الإمكانيات.

وقال الباحث الإسلامى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الدعم المادى لإنجاح تمرد وانقلاب الشباب الإخوانى على قياداتهم غير متوافر حتى الآن كهذا، كما أنهم يفتقدون وجود قوة إقليمية تتبناهم وتدعمهم ماديًا وإعلاميًا، علاوة على الحصار المفروض عليهم من القيادات القديمة التى تسعى لإخضاعهم بالكامل لإرادتهم.

وأشار هشام النجار، الباحث الإسلامى، إلى أن من أسباب عدم قدرة شباب الإخوان على التمرد على قياداته هو القوى الإقليمية الداعمة للإخوان، رغبة فى إنهاء هذا الانقسام الإخوانى والدفع باتجاه توحيد القيادة وتوحيد صفوف الجماعة، تمهيدا للتأقلم مع المرحلة المقبلة.