الشرق الأوسط: بستاني باشرت بوضع خطة لإصلاح الكهرباء

علمت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​ التي كانت في عداد فريق المستشارين لسلفها ​سيزار أبي خليل​ باشرت بوضع خطة لإصلاح ​الكهرباء​ وأنها تتواصل حالياً مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ للوصول إلى بلورة أفكار مشتركة قد تشكّل الأساس لوضع خطة تُعرض على ​مجلس الوزراء​.

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