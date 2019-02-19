زوار بري للجمهورية: الحكومة يُفترض ان تترجم الثقة التي نالتها

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، أكد أمام زواره أن ​الحكومة​ بعد نيلها الثقة، يُفترض ان تذهب الى العمل الذي التزمت به، وتترجم الثقة التي نالتها، مشددا على أن "كل الملفات المطروحة على بساط الازمة لها اولوية، فكيفما بدأت الحكومة عملها يكون الامر جيداً، المهم ان يبدأ العمل".

وسُئل بري :هل ثمة جدية في ​مكافحة الفساد​؟ فأجاب: "الجميع اكّدوا انّ الفساد عدوهم، وليكن معلوماً انّ الفساد لا دين له، ولا طائفة، بل هو ضد الدين، وضد البلد كله، المطلوب ان تحاسب الفاسد اياً كان هذا الفاسد، فمجرد محاسبته تردع الآخرين"، مشيرا الى أن "إحدى اهم الاشارات الايجابية حول جدية العمل الحكومي، تكمن في المسارعة في تطبيق القوانين. اذا تمّ تطبيقها لن اقول يؤدي الى الغاء 100 في المئة من الفساد ولا 90 في المئة، بل يقضي على القسم الاكبر من هذا الفساد، ويردع كل من تسوّل له نفسه الاقدام على هذا الفعل".