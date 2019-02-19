مصادر للجمهورية: جلسة الحكومة ستشهد تعيين القاضي محمود مكية أمينا عاما لها

كشفت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" أن "جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس، ستشهد تعيين القاضي محمود مكية اميناً عاماً لمجلس الوزراء. كما سيتم تشكيل الوفد اللبناني الى القمة الأورو- متوسطية المقرر عقدها في شرم الشيخ بين 23 و24 شباط الحالي، بعدما يبلّغ رئيس الجمهورية قراره بعدم المشاركة شخصياً فيها. على ان يرأس الوفد اللبناني الى القمة رئيس الحكومة سعد الحريري".
واشارت المصادر، الى أن "المجلس سيحدد جدول عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، بدءًا من التصدّي لموضوع الموازنة".
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