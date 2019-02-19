مصادر للجمهورية: جلسة الحكومة ستشهد تعيين القاضي محمود مكية أمينا عاما لها

كشفت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" أن "جلسة ​مجلس الوزراء​ يوم الخميس، ستشهد تعيين القاضي محمود مكية اميناً عاماً لمجلس الوزراء. كما سيتم تشكيل الوفد اللبناني الى القمة الأورو- متوسطية المقرر عقدها في ​شرم الشيخ​ بين 23 و24 شباط الحالي، بعدما يبلّغ ​رئيس الجمهورية​ قراره بعدم المشاركة شخصياً فيها. على ان يرأس الوفد اللبناني الى القمة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​".

واشارت المصادر، الى أن "المجلس سيحدد جدول عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، بدءًا من التصدّي لموضوع ​الموازنة​".