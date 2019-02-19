زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب إندونيسيا

وقع ​زلزال​ بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية، ولم تصدر تقارير عن حدوث أضرار. ووقع الزلزال عند الساعة 02:30 صباحاً بالتوقيت المحلي وكان مركزه على بعد 159 كيلومتراً من جنوب شرقي منطقة مالانج وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية والأبحاث الجيوفيزقية الإندونيسية. ولم تصدر تحذيرات من أمواج مد عاتية "​تسونامي​".

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