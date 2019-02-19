مادورو: روسيا أرسلت 300 طنّ من المساعدات الإنسانية

أعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ أنّ ​روسيا​ أرسلت إلى بلاده 300 طنّ من المساعدات الإنسانية ستصل الأربعاء، مجدّداً رفضه السماح بدخول مساعدات وأدوية أرسلتها الولايات المتّحدة وتعتزم المعارضة إدخالها بالقوّة.

وأوضح مادورو في بيان أن "هذه المساعدات هي أدوية باهظة الثمن"، واصفا المساعدات الأميركية المكدّسة في ​كولومبيا​ على الحدود مع ​فنزويلا​ بانتظار السماح لها بالدخول بأنها "استعراض سياسي وفخّ مخادع".

وأكّد مادورو أنّ البضائع التي تستوردها بلاده "دفعنا ثمنها بكرامة"وهي تأتي من روسيا و​الصين​ و​تركيا​ ودول أخرى، مشيرا الى أنه "لدينا مساعدة فنية من كل وكالات ​الأمم المتحدة​".