احتجاجات حاشدة في يوم الرؤساء بعد إعلان ترامب حالة الطوارئ

شارك نشطاء في واشنطن وشيكاغو وعشرات المدن الأميركية في احتجاجات يوم الإثنين خلال عطلة "يوم الرؤساء" ضد إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية لتوفير تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال منظمو الاحتجاجات من جماعة (موف أون.أورج) التي لا تهدف للربح، وغيرهم من المشاركين، إن إعلان ترامب يمثل سوء استغلال للسلطة وانتزاعاً لسلطات الكونجرس.

وقالت?? ??دارسي ريجان المديرة التنفيذية لجماعة انديفايزبل شيكاجو التي شاركت في تنظيم الاحتجاجات "لا نتفق مع حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس ونقف بجوار زملائنا وأصدقائنا المهاجرين".

وأعلن ترامب حالة الطوارئ يوم الجمعة بموجب قانون يرجع لعام 1976 بعد أن رفض الكونجرس الاستجابة لطلبه بتخصيص 5.7 مليار دولار للمساعدة في بناء الجدار الذي كان التعهد الأساسي في حملته الانتخابية عام 2016.

ويهدف الإعلان إلى تمكينه من الحصول على التمويل من مخصصات قررها الكونجرس بالفعل لمشروعات أخرى.

واجتذبت الاحتجاجات في شيكاغو وواشنطن بضع مئات من المتظاهرين ظهر يوم الإثنين، وقال المنظمون إنهم يخططون لتنظيم 250 احتجاجاً تشمل مدن نيويورك ولوس انجليس وسان فرانسيسكو.

وقرر ائتلاف من 16 ولاية أميركية بقيادة كاليفورنيا مقاضاة إدارة ترامب بسبب القرار وأقام الدعوى أمام المحكمة الجزئية لدائرة شمال كاليفورنيا.

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