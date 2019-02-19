مقتل 6 حوثيين أثناء محاولتهم زرع ألغام في تعز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل وأصيب 10 عناصر بصفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، الإثنين، جراء انفجار لغم أرضي أثناء زراعته في ريف محافظة تعز جنوبي اليمن.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية أن العناصر الحوثية كانت تقوم بزراعة ألغام وعبوات ناسفة في محيط قرية "تبيشعة" غرب جبل المنعم في مديرية جبل حبشي قبيل انفجارها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.





وسقط في الانفجار 6 قتلى وأصيب 4 آخرون من عناصر مليشيا الحوثي، نقلوا إلى محافظة إب لتلقي العلاج، طبقا للمصدر.

كان البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام أعلن في بيان، الإثنين، أنه رصد مقتل وإصابة 45 مدنيا بينهم أطفال جراء انفجارات ألغام تركتها مليشيا الحوثي في 3 مديريات حررت العام الماضي في محافظة شبوة اليمنية.