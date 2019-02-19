الان تتابع أول رد من ترامب على محاولة الانقلاب عليه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن ما ورد بشأن أن الرجل الثاني السابق في وزارة العدل الأميركية بحث تفعيل مادة في الدستور لتنحيته، يعد جزءا من جهود “غير قانونية تشكل خيانة” له.

وذكر أندرو ماكيب الذي تولى بالوكالة رئاسة مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) لقناة “سي بي أس”، أن مساعد وزير العدل حينها رود روزنشتاين بحث إمكانية إطاحة ترامب في 2017، بعدما أقال جيمس كومي مدير المكتب.

وقال ترامب في سلسلة من التغريدات إن ماكيب وروزنشتاين “كانا على ما يبدو يخططان للقيام بعمل غير قانوني لكنهما ضبطا. لقد كان ذلك بوليصة تأمين غير قانونية وخائنة تجري على قدم وساق”.

ودأب ترامب على مهاجمة التحقيقات الفدرالية حول مزاعم ارتباط حملته الانتخابية في 2016 بروسيا، ووصفها بأنها “حملة اضطهاد” تهدف إلى تقويض رئاسته.