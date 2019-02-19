ترامب يكشف مخطط عزله في 2017.. ويؤكد: خيانة وغير قانونية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، عن خطط ومساعي عزله من منصبه باستخدام المادة 25 من الدستور، والتي تمت في عام 2017، واصفا إياها بالـ"خيانة" و"غير القانونية".



ترامب الذي يعيش صراعا مع خصومه الحزب الديمقراطي، منذ تنصيبه في 20 يناير 2017، كشف عن هذه المحاولات في عدة تغريدات متصلة على حسابه الشخصي بـ"تويتر".

وأكد أن ما ورد بشأن تحرك رود روزنشتاين مساعد وزير العدل الأمريكي حينها، والرجل الثاني في الوزارة، لبحث تفعيل مادة في الدستور لتنحيته، هو جزء من جهود "غير قانونية تشكل خيانة" له.



وقال أندرو مكابي، الذي تولى بالوكالة رئاسة إف بي آي لقناة "سي بي إس"، إنه تم بحث إمكانية الإطاحة بترامب في 2017، بعدما أقال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.



وأكد ترامب في سلسلة من التغريدات أن مكابي وروزنشتاين "كانا على ما يبدو يخططان للقيام بعمل غير قانوني ولكنهما ضُبطا".



ودائما ما يؤكد الرئيس الأمريكي أن التحقيقات الفيدرالية، حول مزاعم ارتباط حملته الانتخابية في 2016 بروسيا، "حملة اضطهاد" تهدف إلى تقويض رئاسته.



وكشف ترامب في تغريداته عن رسالة غامضة، أطلق عليها "بوليصة تأمين"، كان قد أرسلها محقق بارز في إف بي آي إلى صديقته في أغسطس/آب 2016، تتحدث عن مخاوفهما من ترامب الذي كان مرشحا للرئاسة في ذلك الوقت، والتي يشير إليها كدليل على المؤامرة التي تحاك ضده.



وكتب المحقق بيتر سترزوك لصديقته: "أريد أن أصدق رأيك أنه لا يمكن أن يتم انتخابه (ترامب)، ولكنني أعتقد أنه لا يمكن أن نأخذ هذه المجازفة.. فهي مثل بوليصة تأمين للاحتمال غير المرجح أن يموت المرء في سن الأربعين".



وصرح مكابي لقناة "سي بي إس" أن روزنشتاين "كان قلقا جدا بشأن الرئيس (ترامب) وقدراته ونواياه"، وأضاف أنه كان شخصيا "قلقا جدا" حيال مستقبل التحقيق الدقيق حول شبهات التواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب في 2016.



وفي هذا الإطار كانت هناك "مباحثات حول التعديل 25" من الدستور، الذي يجيز لنائب الرئيس الأمريكي وغالبية أعضاء الحكومة، إعلان "عدم كفاءة" ترامب لتولي مهامه، بحسب تصريحات مكابي.



وتابع أن روزنشتاين الذي كان يشرف على التحقيق الروسي، طرح هذه المسألة و"بحثها معي متسائلا عن عدد أعضاء الحكومة الذين قد يدعمون مثل هذه الخطوة"، مضيفا أن ما كان يجري "هو تعداد للأصوات" التي يمكن أن توافق على الإجراء ضد ترامب.



وأقيل مكابي بدوره في مارس/آذار 2018 من "إف بي آي"، وأعلن رسميا أن هذا الأمر حدث بسبب تسريبات للصحافة.



وفي سبتمبر/أيلول، أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى هذه المباحثات حول عزل ترامب، لكنها المرة الأولى التي يؤكد فيها أحد الأطراف هذا الأمر.



ونفى روزنشتاين أن يكون سعى لإقالة الرئيس، وقال مكتبه إن الأمر قد لا يعدو كونه نوعا من المزاح فهم خطأ.



ووعد السناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الذي يتولى رئاسة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، باستخدام صلاحيات الكونجرس للتحقيق لكشف "الجهة التي تقول الحقيقة".



وصرح جراهام لـ"سي بي إس" "سنكتشف ما حدث والطريقة الوحيدة هي استدعاء أفراد للإدلاء بإفاداتهم تحت القسم".



الاحتفال بـ"يوم الرئيس" في ظل الاحتقان



وتحتفل الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، بـ"يوم الرئيس"، هو يوم ميلاد الرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن، إلا أنه يأتي هذا العام وسط موجه احتقان لم تشهدها البلاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.



وتأتي هذه الاحتفالات هذا العام بتأكيد من ترامب بأنه تعرض لمحاولة انقلاب ضده، كانت مدبره من أندرو ماكابي رئيس جهاز "أف بى آى".



إلى جانب الكشف عن الزلزال حول مساعي عزل ترامب، يأتي التوقيع على مرسوم الطوارئ، حيث هدد نواب من الحزب الديمقراطي باللجوء إلى المحكمة لعدم أهمية قرار الطوارئ في هذه الأثناء من عدمه.

