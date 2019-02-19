رئيس الوزاراء الباكستاني يمازح ولي عهد السعودية قبل مغادرتة من إسلام آباد

مازح رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبيل مغادرته العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وقال خان، وفقا لما نشرت صحيفة "سبق" السعودية، الإثنين، إن "بن سلمان سيحصل على أصوات أكثر منه في حال خاض انتخابات الرئاسة الباكستانية"، مشيرا إلى الشعبية الكبيرة التي يحظى بها ولي العهد السعودي لدى الشعب الباكستاني.

وتابع خان في مؤتمر صحفي بقاعدة نور خان الجوية في إسلام آباد "استيقظت هذا الصباح، ونظرت إلى هاتفي المحمول، وأدركت أن ولي العهد السعودي سوف يحصل على أصوات أكثر مني إذا خاض الانتخابات".

وغادر الأمير محمد بن سلمان، مساء الإثنين، إسلام آباد، عقب زيارة رسمية لباكستان أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات التي تقدر بنحو 20 مليار دولار، كما أكد بن سلمان أن أمام باكستان مستقبلا باهرا وأنها ستصبح دولة قوية في المستقبل القريب.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، طلب عمران خان، من ولي العهد السعودي، السماح للحجاج الباكستانيين بإنهاء إجراءات سفرهم من المطارات الباكستانية، إلى جانب مناشدته لاتخاذ خطوات للإفراج عن بعض السجناء الباكستانيين المسجونين في قضايا جرائم صغيرة في المملكة، وهو ما رد عليه ولي العهد السعودي بأنه سيفعل كل ما في وسعه في هذا الصدد.