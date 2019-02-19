الداخلية العراقية تعلن القبض على ثلاثة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء الاثنين، عن إلقاء القبض على ثلاثة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل بمحافظة نينوي في شمال البلاد.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل الاعلام العراقية، إنه "بناء على معلومات استخبارية، تم القبض على 3 دواعش كانوا يعملون فيما يسمى بـ"ديوان الجند" التابع للتنظيم الإرهابي، وذلك في حملة أمنية في الجانب الأيسر للموصل..
وأعلن العراق في ديسمبر 2017، اكتمال استعادة الأراضي، التي كان داعش سيطر عليها، منذ صيف 2014، التي مثلت ثلث مساحة العراق في شمالي وغربي البلاد، ولكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، ويعود تدريجيًا إلى شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل عام 2014.
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