شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الحسينى يطالب بضرورة فتح ملف الإيجارات القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة فتح ملف الإيجارات القديمة بشكل يتيح أكبر قسط من العدل، موضحا أنه يجب مراعاة عدم تأثر المواطنين بالزيادات المطلوبة.

وأضاف الحسينى، فى تصريح لـ"الخليج 365": "آن الأوان لفتح ملف الإيجارات القديمة فى مصر، خصوصا فى ظل وجود إيجارات قديمة تقدر بجنيهات قليلة، فى حين أن العقارات والوحدات المؤجرة تقع على النيل وفى مناطق مميزة".

وتابع عضو مجلس النواب أن فتح ملف الإيجارات القديمة فى الوقت الحالى أصبح ضرورة، حيث إنه أيضا يساهم فى تنمية موارد الدولة فيما يخص المبانى الوقف التابعة لوزارة الأوقاف، خاصة بعدما أعلن وزير الأوقاف عن وجود فيلا مؤجرة بمحافظة كفر الشيخ قيمتها تبلغ 600 مليون جنيه ومؤجرة بـ8 جنيهات فقط شهريا.