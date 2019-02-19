توقعات الأبراج ليوم February 19, 2019

برج الحمل

مهنياً: عليك تغيير نمط حياتك المهنية وإخراج أفضل ما لديك، والعمل على إنجاز الخطط المؤجلة منذ مدة طويلة

عاطفياً: أنت على موعد مع لقاء عاطفي تنتظره منذ مدة طويلة، كن مستعداً لتفجير مشاعرك واختيار أرق العبارات والكلمات المعبّرة

صحياً: إذا كنت من الأشخاص المهملين لوضعهم الصحي، أعتقد أن الأوان قد آن للتفكير جيداً في ما أنت عليه ومراجعة الأمور بشكل جدي

برج الثور

مهنياً: القمر المكتمل يزودك قوة شديدة ويجعلك تتنصر في قضية، وتتأقلم مع أوضاع مهنية جديدة تتيح لك قدراً كبيراً من الابتكار

عاطفياً: إذا فكرت كثيراً في الانفصال، فهذا دليل على عدم إحساسك بالسعادة والرضا عن حياتك العاطفية، لذا اتخذ هذا القرار الصعب الذي أجلته منذ مدة

صحياً: حالتك النفسية السيئة تؤثر فيك وتدفعك إلى تناول كميات من الطعام، ما يفسد حميتك الغذائية، لذا تخلص من هذه الحالة بسرعة حتى لا تفسد ما أصلحته

برج الجوزاء

مهنياً: القمر المكتمل في برج العذراء يولد لك طاقة سلبية وبعض التوتر ويتطلب انسحاباً من مكان غير آمن

عاطفياً: تعيش فترة جديدة مع الشريك بعد حل الخلافات السابقة، وتكون قادراً على التعاطي معه وفق ما يرغب مع أن ذلك يزعجك بعض الشيء

صحياً: تتمتع بحالة صحية جيدة، والسبب هو التزامك تعليمات الطبيب وممارسة الرياضة، ما عاد عليك بالفائدة وخسارة الوزن

برج السرطان

مهنياً: عليك أن تحسن أداءك في العمل فكل الأنظار موجهة عليك، وقد تواجه بعض العراقيل التي تشعرك بالارتباك

عاطفياً: تنسجم مع الحبيب وتعيشان أجواء عاطفية رائعة تترجمانها بتجديد العهد والوفاء والإخلاص حتى آخر يوم من حياتكما، هنيئاً لكما

صحياً: تخصيص الوقت اليومي والكافي للرياضة أو لأي نشاط ترفيهي، يوفر عليك الكثير من المطبات الصحية التي أنت بغنى عنها

برج الأسد

مهنياً: الوضع المتوتر يجعلك تشعر بالقلق والخوف من كل شيء محيط بك، ولكن يجب أن تتغلب على كل هذه المشاعر السلبية التي يمكن أن يكون لها أضرار سلبية على العمل

عاطفياً: الأوضاع السيئة تُشعرك بأنك غير قادر على الدخول في علاقة عاطفية اليوم، وبأنك فقدت قدرتك على الحب والعطاء، ولكن كل هذا ينتهي قريباً وتجد الحبيب إلى جوارك

صحياً: تشعر في ظل تقلبات الطقس بالتهاب في الحلق، فحافظ على نفسك وتجنب الإفراط في المشروبات الباردة واهتم بنفسك فهي تستحق

برج العذراء

مهنياً: اليوم هو يوم جيد لإثبات نفسك في العمل، والتعامل بشكل أفضل مع التحديات المستقبلية، وتحقيق النجاح في الكثير من الأمور العملية

عاطفياً: تفضل إظهار اهتمامك ومشاعرك للشريك من خلال شراء الهدايا، ولكنه في الحقيقة يحتاج إلى التعبير عن مشاعرك بالكلام وليس بالهدايا

صحياً: تحتاج إلى الإهتمام بصحتك الغذائية، ووضعها من ضمن أولوياتك وإحتياجاتك اليومية، مع الأخذ فى الاعتبار الإهتمام بالطعام الصحي

برج الميزان

مهنياً: القمر المكتمل يجبرك على اتخاذ قرارات مربكة، أو يجعلك تجتمع بأفرقاء وتملي عليهم قراراً ما أو توجهاً يولد الحزن في قلبك

عاطفياً: تعيش أجواء رومانسية ولقاءات حارة، وتتعدد المناسبات الاجتماعية التي تصلك ببعض الأشخاص المميزين

صحياً: ابتعد قدر الإمكان عن الأشخاص السلبيين أو الذين يؤثرون فيك سلبياً ثم يتركونك في وضع صحي غير سليم

برج العقرب

مهنياً: حاول التخلص من الأفكار السود التي تهيمن عليك، قد تفقد تركيزك باستمرار وعدم قدرتك على الإبداع والتفكير

عاطفياً: ابتعادك عن الشريك مدة طويلة سببه واضح، عليك تدارك الأمور قبل تفاقهما والقيام بأشياء غير تقليدية لكسر الملل والروتين وبناء علاقة قوية وممتعة

صحياً: الاعتماد على الفاكهة والخضراوات والأكل الصحي أهم وجبة يومية للحفاظ على الصحة سليمة ومعافاة

برج القوس

مهنياً: القمر المكتمل يشعرك بالإحراج واليأس وخيبة الأمل ويولد صدمة للبعض، وتواجه الأمور ببعض العصبية وهذا ليس في مصلحتك

عاطفياً: لا تتوان عن إطلاع الشريك على مشاعرك ومشاريعك العاطفية، ليمدك بنظرة شاملة لرؤية الأمور بوضوح

صحياً: عليك بالهدوء واستعادة السيطرة على نفسك ولا تستعجل الأمور فهذه العجلة تؤثر في أعصابك

برج الجدي

مهنياً: القمر المكتمل في برج العذراء يشير إلى زيارة عذبة أو موعد جيد أوسفر ناجح، وربما تكسب أرباحاً، وتنتقل من نجاح إلى آخر وتترقى إلى مرتبة عليا

عاطفياً: بعض العلاقات الماضية لا تزال تحيرك وتثير أسئلة لم تلق إجابات شافية عنها حتى اليوم

صحياً: عليك التروي ومراعاة الاوضاع السليمة، كن هادئ الأعصاب

برج الدلو

مهنياً: القمر المكتمل في برج الحوت يلقي الضوء على عملية شرائية أو استثمارية، أو على مشكلة مصرفية محتملة

عاطفياً: تجلب لك علاقاتك العاطفية كماً كبيراً من السعادة، وإذا كنت عازباً فقد تكون على الطريق الصحيح نحو علاقة ثابتة ودائمة

صحياً: تتمتع بحيوية فائضة إلا أن ذلك لن يجنبك بعض أوقات التوتر العصبي قد يكون مرده رحيل أحد الأشخاص المفاجئ

برج الحوت

مهنياً: القمر المكتمل في برج العذراء يحيرك ويضعك أمام خيار صعب وربما تصطدم بعوائق أو بتعقيدات أو بخيبات أمل

عاطفياً: مبررات المواجهة مع الشريك موجودة بقوة، لكن النتائج قد لا تفيدك بشيء

صحياً: استحقاقات متتالية واختبارات جدية تحدد مصير مستقبلك الصحي على المدى المنظور