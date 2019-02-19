AMDH تمنع محاميها من التنسيق مع حاجي والهيني

علم «اليوم24» أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان طلب من المحامي، إدريس الهدروكي، منسق دفاع الجمعية في محاكمة حامي الدين، عدم التنسيق مع بعض المحامين «الذين يستغلون هذا الملف لتصفية حسابات غير حقوقية»، وعلى رأسهم الحبيب حاجي ومحمد الهيني.

كما أن عددا من قياديي ورموز الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مقدمتهم الرئيس السابق، عبد الحميد أمين، أعربوا عن استيائهم من وجود فرع الجمعية بفاس في الوقفة التي نظمها بعض رفاق محمد بنعيسى آيت الجيد، قرب محكمة الاستئناف بفاس، خلال الجلسة الثانية لمحاكمة عبد العلي حامي الدين.

وأضافت المصادر أن الجمعية تنتصب طرفا مدنيا في هذا الملف، وبالتالي، لم يكن هناك داع لوقوفها إلى جانب جهات تصفي حسابات غامضة في هذا الملف، ولا تهمها الحقيقة وتوفير شروط المحاكمة العادلة في هذا الملف.