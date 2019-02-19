شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون وافقوا شفهيا على «إعادة الانتشار» تجنبا لعقوبات دولية والان نبدء بالتفاصيل

أكدت مصادر يمنية لـ ”الخليج 365” أن ميليشيات الحوثي لم توقع على أي وثيقة مكتوبة فيما سمي باتفاق إعادة الانتشار في الحديدة الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة ليل الأحد، مشيرة إلى أن التعليمات أتت إلى قيادة الميليشيات الانقلابية الإرهابية من طهران لقبول مبدئي بالمقترحات الأممية دون التوقيع على أي التزام خطي بمعنى آخر «الالتزام على الورق لم يحدث».

وأفادت المصادر: إن إيران وميليشياتها الكهنوتية تمارس مكرا وخداعا وتضليلا للمجتمع الدولي، حيث وافقت طهران على المقترحات الأممية لتتجنب عقوبات يمكن أن يقرها مجلس الأمن الدولي في جلسته القادمة حول اليمن، وإعلان ميليشيات الحوثي الانقلابية والإرهابية بأنها الجهة المعرقلة لاتفاق السويد. وأكدت المصادر أن الميليشيات بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن ستعود إلى المراوغات والتنكر لكل الاتفاقيات والالتزامات.

» أسلحة إيرانية

وعرض تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الإثنين، صورا وفيديوهات لحصيلة أسلحة إيرانية الصنع ومخدرات، تمت مصادرتها من الميليشيات الحوثية، كما عرض أسلحة مصادرة تابعة لتنظيم القاعدة، مشددا على أن انقلاب الحوثي وغياب الشرعية أديا إلى صعود التنظيمات الإرهابية في اليمن. وكشف المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي بالرياض، أن المملكة قدمت أكثر من 13 مليار دولار لدعم اليمن منذ عام 2014، مؤكدا أن التحالف يواصل عمليات الإغاثة لدعم الشعب اليمني.

» دعم الحل

وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن التحالف يتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية لدعم الشعب اليمني، مشددا على أن جهوده متواصلة ضد القاعدة وميليشيات الحوثي على حد سواء.

وأشار المالكي إلى أن تحالف دعم الشرعية واصل توفير كل الدعم لإنجاح المساعي الدولية للحل في اليمن، في حين تواصل الميليشيات إطلاق الصواريخ الباليستية وزرع الألغام البرية والبحرية.

» مواصلة الخروقات

وأفاد المالكي بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية واصلت خرق اتفاقية ستوكهولم بأكثر من 1400 مرة، مشيرا إلى أن الحوثيين ينشرون دبابات وآليات عسكرية قرب المدارس والأحياء السكنية.

واعتبر أن انقلاب الحوثي وغياب الشرعية أديا إلى صعود التنظيمات الإرهابية في اليمن.

» عمليات نوعية

وقال المتحدث باسم التحالف: إن العمليات العسكرية النوعية متواصلة في حضرموت وغيرها من المناطق اليمنية.

وعرض في المؤتمر الصحفي صورا وفيديوهات لحصيلة الأسلحة والمخدرات والأسلحة إيرانية الصنع التي تمت مصادرتها من الميليشيات الحوثية. وعرض أيضا أسلحة مصادرة تابعة لتنظيم القاعدة.

وعرض المتحدث فيديوهات لاستهداف التحالف مواقع وآليات الميليشيات الحوثية.

وشدد على أن التحالف يسعى بشكل حثيث للقضاء على القدرة العسكرية للحوثيين وتقليصها، لافتا إلى أن الحوثيين يواصلون اتخاذ المدنيين اليمنيين دروعا بشرية.

» نفي وتوضيح

ونفى المتحدث باسم التحالف أنباء وصول أسلحة أمريكية إلى الحوثيين والقاعدة في اليمن.

ورصد التحالف عمليات انتشار واختباء عناصر حوثية قبل استهدافها بمروحيات الأباتشي، وعرض المالكي فيديو يظهر دقة استهداف هذه المواقع دون التعرض للمدنيين، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي فقدت نحو ألف عنصر مقاتل خلال الأسبوعين الماضيين.