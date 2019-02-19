شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: محاولة قطر شق صف الدول الأربع لن تنجح والان نبدء بالتفاصيل
وقال قرقاش في سلسلة تغريدات على حسابه بمنصة التدوينات المصغرة تويتر، الإثنين: «الإستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة، فالإضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالإستراتيجية، والأزمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة، الأسطوانة المكررة المشروخة والقاعات الخالية وعدم الاهتمام الدولي هو حال إستراتيجية الدوحة اليوم».
وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات: «وفي هذا السياق يستمر تخبط الدوحة ولا شك أن مبعثه اليأس وتناقض الآراء، فمحاولة شق صف الدول الأربع تصطدم بالموقف المبدئي لهذه الدول وعلى رأسها الرياض، هناك حاجة للدوحة للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حلّ دربه واضح».
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