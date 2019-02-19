السفير المصري يسلم رئيس وزراء تنزانيا دعوة رسمية لزيارة مصر

سلم السفير المصرى فى تنزانيا محمد جابر أبو الوفا، اليوم الاثنين، قاسم ماجاليوا رئيس وزراء جمهورية تنزانيا، دعوة رسمية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لزيارة مصر.

وصرح أبو الوفا بأن الدعوة الموجهة لرئيس وزراء تنزانيا لزيارة مصر تأتى فى إطار العلاقات المتميزة بين مصر وتنزانيا، والرغبة المشتركة فى تعزيز وتطوير هذه العلاقات فى مختلف المجالات.

وأكد أن هذه الزيارة سوف تمثل فرصة سانحة لمناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك، وزيادة الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات بين البلديّن، بما يصب فى مصلحة شعبيهما.

وقال أبو الوفا أن رئيس الوزراء التنزانى طلب خلال المقابلة نقل تحياته للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيقوم بتلبية الدعوة الموجهة لزيارة مصر.

وأضاف السفير المصرى أنه بحث خلال المقابلة التطورات التى تشهدها العلاقات المصرية التنزانية فى السنوات الأخيرة، والفرص والمجالات المتاحة لتعزيز هذه العلاقات، بما فى ذلك إمكانات تدعيم التعاون بين البلديّن فى مجالات التعدين والزراعة والتصنيع الغذائى والثروة الحيوانية والطاقة، وآليات زيادة حجم التبادل التجارى بين البلديّن، وسُبل تعزيز الاستثمارات المصرية فى تنزانيا، بما يخدم جهود البلديّن الشقيقيّن الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز من الروابط الاقتصادية والتجارية بينهما.

وأكد أبو الوفا، خلال اللقاء، دعم مصر لخطط وجهود التنمية فى تنزانيا. وشدد الطرفان، خلال المقابلة، على الرضا الكامل عن المستوى المتميز للعلاقات القائمة بين البلديّن، والتى شهدت دفعة كبيرة مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى تنزانيا فى أغسطس ٢٠١٧. وأكد الطرفان تطلعهما للبناء على ما تحقق من تطور فى علاقات البلديّن، واستكشاف مجالات وأطر جديدة للتعاون بينهما.

وقدّم رئيس الوزراء التنزانى، خلال المقابلة، التهنئة لتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى للعام 2019، مشيداً فى هذا الإطار بالإدارة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى لجلسات قمة الاتحاد الأفريقى، التى عُقدت يومى 10 و11 فبراير الجارى فى العاصمة الإثيوبية أديس ابابا.

وحرص السفير أبو الوفا على استعراض أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد خلال عام ٢٠١٩، وعزم مصر على أن تأتى فترة رئاستها للاتحاد الإفريقى مُحققة لآمال وتطلعات كافة الدول والشعوب الإفريقية فى التنمية والرخاء والاستقرار.