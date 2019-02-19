سامح عاشور يفتتح معهد المحاماة بالدقهلية ويكرم شيوخ المهنة الخميس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح سامح عاشور، نقيب المحامين، الدورة الثانية لمعهد المحاماة بفرعيه شمال وجنوب الدقهلية، كما يكرم شيوخ المهنة، وذلك الخميس المقبل.
ومن المقرر أن تقام الاحتفالية بكلية الحقوق جامعة المنصورة، فى تمام الواحدة ظهرا، بحضور عددا من أعضاء مجلس النقابة العامة ورموز المحاماة بمحافظة الدقهلية.
يشار إلى أن الاحتفالية ينظمها فرعا شمال وجنوب الدقهلية، بالتنسيق مع محمد عريضة ومحمد الصياد عضوى مجلس النقابة العامة عن المحكمة الابتدائية.
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