تظاهرة أمام البيت الأبيض ضد إعلان ترامب حالة الطوارئ

تجمع معارضون للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أمام ​البيت الأبيض​ احتجاجا على إعلانه حالة الطوارئ الوطنية، سعيا منه للالتفاف على رفض ​الكونغرس​ تمويل بناء جدار فاصل عند الحدود ​المكسيك​.

وحمل المحتجون لافتات كتب على بعضها: "ترامب يحتال على ​الدستور​" و"لا نريد ملكا يحكمنا".

قد أعلن ترامب يوم الجمعة الماضي حالة الطوارئ الوطنية بعد رفض الكونغرس، استخدام ميزانية ​البنتاغون​ لبناء الجدار الذي كما يعتقد ترامب أنه سيمنع ​المهاجرين​ من دول ​أميركا اللاتينية​ من التدفق على بلاده.

واعتبر العديد من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء أن ترامب أساء استخدام السلطة.