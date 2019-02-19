تظاهرة أمام البيت الأبيض ضد إعلان ترامب حالة الطوارئ

تجمع معارضون للرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام البيت الأبيض احتجاجا على إعلانه حالة الطوارئ الوطنية، سعيا منه للالتفاف على رفض الكونغرس تمويل بناء جدار فاصل عند الحدود المكسيك.
وحمل المحتجون لافتات كتب على بعضها: "ترامب يحتال على الدستور" و"لا نريد ملكا يحكمنا".
قد أعلن ترامب يوم الجمعة الماضي حالة الطوارئ الوطنية بعد رفض الكونغرس، استخدام ميزانية البنتاغون لبناء الجدار الذي كما يعتقد ترامب أنه سيمنع المهاجرين من دول أميركا اللاتينية من التدفق على بلاده.
واعتبر العديد من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء أن ترامب أساء استخدام السلطة.
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