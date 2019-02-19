وزيرة فرنسية: سياسة ترحيل المقاتلين الفرنسيين من سوريا لبلادهم ما زالت متواصلة

أكدت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي، إن "باريس ستواصل نهجها فيما يخص استعادة المقاتلين الفرنسيين في صفوف داعش الإرهابي، من سوريا بشكل تدريجي، وليس بصورة فورية كما يطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، مشيرةً إلى أن "سياسة ترحيل المقاتلين الفرنسيين من سوريا إلى بلادهم ما زالت متواصلة من خلال التعامل مع كل حالة على حدة".
ولفتت إلى أن "هناك وضعا جيوسياسيا جديدا على الأرض بعد انسحاب الأمريكيين من سوريا"، مؤكدةً أنه "لم يطرأ تغير بعد على موقف بلادها، بخصوص التعامل مع ملف المقاتلين بسوريا وحتى اللحظة فرنسا لا تنصاع للتدخلات وتحافظ على سياستها".
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