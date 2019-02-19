اعتبر رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​، أن "التحدي الأكبر حاليا هو تشجيع الاستثمار في بلاده، وحث الشركات العالمية على العمل في إعمار المحافظات التي دمرها تنظيم "داعش" الارهابي".

كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي: التحدي الأكبر حاليا تشجيع الاستثمار وإعادة الإعمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.