مقتل 24 شخصا وإصابة 12 آخرين إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة جنوب بوليفيا

أعلنت ​الشرطة​ في ​بوليفيا​ عن "مقتل 24 شخصًا، وإصابة 12 آخرين، إثر اصطدام ​حافلة​ ركاب بشاحنة، جنوبي البلاد"، موضحةً أن "الحادث وقع أثناء وجود ضباب كثيف على طريق سريع مرتفع يربط مدينة "بوتوسي" بـ "أرورو"، التي تبعد 220 كم جنوب العاصمة".

وأوضحت الشرطة أن "الحافلة كانت متجهة إلى مدينة أرورو، قادمة من بلدة فيلازون الواقعة على الحدود مع ​الأرجنتين​".