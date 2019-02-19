تظاهرة أمام البيت الأبيض ضد إعلان ترامب حالة الطوارئ

تجمع معارضون للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أمام ​البيت الأبيض​ احتجاجا على إعلانه حالة الطوارئ الوطنية.

وان قد أعلن ترامب الجمعة الماضي حالة الطوارئ الوطنية بعد رفض ​الكونغرس​، استخدام ميزانية ​البنتاغون​ لبناء الجدار الذي كما يعتقد ترامب أنه سيمنع المهاجرين من دول أمريكا اللاتينية من التدفق على بلاده.

واعتبر العديد من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء أن ترامب أساء استخدام السلطة.

وأعلنت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ عزم المجلس اللجوء للقضاء لمواجهة قرار ترامب.