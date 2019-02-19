دير شبيغل: برلين تسعى لاعتقال مدير إدارة المخابرات الجوية السورية في لبنان

ذكرت مجلة "​دير شبيغل​" الألمانية أن "​برلين​ طلبت من السلطات ال​لبنان​ية تسليم أحد كبار قادة ​المخابرات السورية​، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية"، موضحةً أنه "بعد أيام من اعتقال عنصرين من المخابرات السورية متهمين بتنفيذ آلاف عمليات القتل والتعذيب الممنهج، اتبعت برلين خطوة هي الأولى من نوعها في الإطار الديبلوماسي، وقدمت إلى لبنان طلب تسليم ​اللواء​ جميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية السورية، وذلك بعد حصول المحققين على معلومات تفيد بأن الأخير ينوي السفر إلى لبنان لتلقي العلاج".

ولفتت إلى أنه "من خلال طلبها من لبنان تسليم حسن، تسعى برلين إلى تضييق نطاق تحركات الرجل المطلوب من جهة، وممارسة الضغط على لبنان، الذي يسافر إليه بشكل متكرر مسؤولو ​الحكومة السورية​، من جهة أخرى"، معتبرةً أن "الآمال لدى ​ألمانيا​ في أن تقوم السلطات اللبنانية باعتقال حسن وتسليمه تبقى منخفضة، حيث يلعب "​حزب الله​"، دورا محوريا في هيكلية السلطة اللبنانية".