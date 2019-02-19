الجريدة: زيارة الغريب لسوريا لن تؤدي بشكل فعلي إلى حل الأزمة لكن ستفتح بابا أمام مبادرة روسيا

أفادت مصادر سياسية متابعة عبر صحيفة "الجريدة" الكويتية بأن "زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى سوريا لن تؤدي بشكل فعلي إلى حل أزمة النازحين، لكنها ستفتح باباً واسعاً أمام المبادرة الروسية، مما يؤمن فرصاً أكبر لنجاحها وتفعيلها، كما ستسحب حجة الدولة السورية بطلب التنسيق مع الحكومة اللبنانية من أجل تقديم أي تعاون في المجالات المشتركة".
وتوقعت المصادر أن "تمرّ هذه الزيارات مرور الكرام في مجلس الوزراء الخميس المقبل من دون أي إشكال يذكر، خصوصاً أن هناك قراراً بالتعاطي اللين بين كافة الأفرقاء في الأمور السياسية المباشرة، وترك الخلافات للقضايا الإدارية والمالية والإقتصادية".
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