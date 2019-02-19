أهم التصريحات في 24 ساعة: حقوق الإنسان وحرية التعبير حقيقة بالجزائر

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محمد اسماعيل - القاهرة - الصورة:الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاثنين أن أمن الجـزائر لا يتطلب القوة الـمسلحة فحسب، بل يتطلب كذلك الوعـي والوحدة، و العمل والتوافق الوطني.
وأكد بوتفليقة أن الحرية في بلاده اليوم، حقيقة ملموسة " فجميع الحريات التي تنعم بها الشعوب المتقدمة هي اليوم ببلادنا، من تعددية سياسية إلى حرية التعبير، إلى حقوق الإنسان، والمناصفة بين الرجال و النساء".
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